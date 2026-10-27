Voici les lauréats du prix « Folder de l’année 2026 »

Plus de 8 000 consommateurs ont participé au concours « Folder de l’année 2026 », auquel 32 enseignes se sont inscrites. Les lauréats ont été dévoilés : Delhaize et Kruidvat ont même remporté deux prix chacun.

Sept prix

Les prix des consommateurs « Folder de l’Année » récompensent les prospectus dans cinq catégories sectorielles, en plus d’un prix pour le meilleur folder numérique. La nouveauté de cette année est la catégorie « meilleures promotions », qui met davantage en avant les offres présentées dans le prospectus. Du 1er septembre au 4 octobre inclus, les consommateurs ont pu voter pour leurs folders préférés. Au total, 8 069 consommateurs ont voté.

Les lauréats des prix des consommateurs du « Prospectus de l’année 2026 » sont :

• Food : Delhaize

• DIY : Brico & BricoPlanit

• Électro et télécom : MediaMarkt

• Home & Garden : Aveve

• Beauty & Fashion : Kruidvat

• Meilleures promotions : Kruidvat

• Meilleur folder numérique : Delhaize

Le prospectus reste un puissant moteur de trafic

En marge de ce classement, NIQ a étudié la manière dont les consommateurs découvrent les promotions en magasin. Sur les 5 838 participants ayant également répondu à la partie complémentaire du questionnaire, 80 % indiquent utiliser le folder du magasin à cette fin. Le folder est ainsi le canal le plus souvent cité par ces répondants, suivi du site web du magasin (62 %) et du magasin lui-même (53 %). Ces résultats montrent la place importante qu’occupe le folder dans la recherche d’offres promotionnelles chez les participants interrogés.

C’est ce que confirme également Emilie Deconynck, responsable marketing chez Aveve, lauréat pour la troisième fois consécutive du prix dans sa catégorie : « Le folder compte beaucoup pour Aveve. Je pense que nous sommes l’une des rares enseignes à augmenter le nombre de folders par an. Pour nous, le folder est un puissant générateur de trafic et un élément très important de notre mix média. »

« Folder de l’année » est une initiative du distributeur de prospectus BD Media, en collaboration avec NIQ, Accurat, RetailDetail et la Koninklijke Drukkerij Em. De Jong. Outre les prix décernés par les consommateurs, des prix sont également attribués par le jury professionnel : ceux-ci seront dévoilés lors de la RetailDetail Night, le 19 novembre à Bruxelles. Vous pouvez commander vos billets pour cet événement festif en cliquant sur le bouton ci-dessous.