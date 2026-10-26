À partir du 1er novembre, les colis en provenance de Chine coûteront (au moins) 2 euros de plus

À compter du 1er novembre, une taxe supplémentaire de 2 euros par type de produit s’appliquera aux colis en provenance de pays hors de l’Union européenne, en plus de la taxe actuelle de 3 euros sur les colis. L’Europe accentue ainsi la pression sur les boutiques en ligne chinoises à bas prix telles que Temu, Shein et AliExpress, juste avant la période des fêtes de fin d’année.

Jusqu’à 5 euros par catégorie de produits

L’UE ne facture pas ces 2 euros par colis, mais par ligne de déclaration. Par exemple, si vous commandez dix t-shirts identiques, vous ne payez que 2 euros une seule fois. Si le même colis contient également un chapeau, la redevance passe à 4 euros.