Refurbed élargit son offre aux produits pour bébés et enfants

Après les smartphones, les appareils électroménagers et les vélos, Refurbed s’adresse désormais également aux jeunes familles. La plateforme de vente de produits reconditionnés lance en Belgique une gamme de poussettes, de chaises hautes et de jouets. En Autriche, les ventes de ces produits ont déjà progressé de 36 % l’année dernière.

Une alternative à l’occasion

Refurbed élargit son offre belge avec des produits pour bébés et enfants remis à neuf par des professionnels. La gamme comprend notamment des poussettes, des chaises hautes, des transats, des porte-bébés, des articles pour la chambre de bébé et des jouets de marques telles que Maxi-Cosi, Bugaboo, Hauck et Cybex.