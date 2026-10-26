PostNL : baisse d’un tiers du nombre de colis en provenance d’Asie

Au troisième trimestre, PostNL a livré 32 % de colis en moins en provenance d’Asie. La nouvelle taxe européenne sur les importations de petits envois a clairement un impact sur le transporteur néerlandais. Le nombre de colis transitant par l’aéroport a également déjà fortement diminué.

Les boutiques en ligne adaptent leur logistique

Les mesures européennes visant à endiguer l’afflux de produits bon marché provenant de boutiques en ligne chinoises telles que Temu et Shein ont un impact immédiat sur le marché des colis. Chez PostNL, le nombre de colis livrés en provenance d’Asie a baissé de 32 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière. Le volume total de colis de la branche e-commerce a ainsi reculé de 7,1 %.