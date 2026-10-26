Comment MyShopi et PromoPromo deviennent le point de départ du parcours client : « Les prospectus numériques sont tout sauf un support éphémère »

(publireportage) Plus de 560 000 personnes consultent chaque mois les prospectus et les offres promotionnelles via MyShopi et PromoPromo. « Les jeunes utilisateurs recherchent de plus en plus souvent des produits de manière ciblée, tandis que les utilisateurs plus âgés ont tendance à feuilleter l’intégralité du prospectus. Nous souhaitons prendre en charge ces deux modes d’achat », explique David Baens, de la société mère Retail Media Support.

Pas que pour les chasseurs de bonnes affaires

Retail Media Support constate une forte croissance de l’utilisation des prospectus numériques. Depuis le rachat de MyShopi à la fin de l’année dernière, le nombre de prospectus consultés sur cette plateforme a augmenté de plus de 50 %. Avec PromoPromo, l’entreprise touche désormais plus de 560 000 utilisateurs uniques par mois.

De plus, les détaillants misent de plus en plus souvent sur des campagnes promotionnelles exclusivement numériques, tandis que les nouvelles technologies permettent de mieux mesurer le rendement de ces campagnes. « Les prospectus numériques génèrent eux aussi, de manière avérée, un afflux supplémentaire de clients en magasin », explique Maarten van Deurzen, de Retail Media Support.

Il est intéressant de noter que Retail Media Support fait délibérément coexister les deux marques. « PromoPromo s’est développé à partir de la recherche d’offres dans les prospectus, tandis que MyShopi avait un champ d’application plus large et s’adressait également à un public attaché à la commodité, par exemple via des cartes de fidélité numériques et des listes de courses. En combinant les deux plateformes, les détaillants peuvent toucher différents groupes cibles. »

En coulisses, Retail Media Support a toutefois intégré les technologies des deux plateformes. Ainsi, les deux applications disposent désormais, entre autres, de listes de courses, de cartes de fidélité et d’une fonction de recherche des offres en cours.

Plus efficace qu’une application

Selon David Baens, la force des prospectus numériques ne réside en effet pas seulement dans leur portée, mais surtout dans l’attention que les consommateurs leur accordent. « Un utilisateur consulte en moyenne trois à quatre prospectus au cours d’une session et y reste environ trois minutes et demie. C’est très différent d’une bannière que l’on aperçoit brièvement en passant. »

« Vous touchez des consommateurs qui prennent délibérément le temps de consulter votre gamme de produits et vos offres », explique Baens. « Pour de nombreux détaillants, c’est plus efficace que d’investir dans une application propriétaire, surtout lorsque les clients ne se rendent pas dans leurs magasins chaque semaine. » De plus, les coûts sont relativement faibles. Selon Retail Media Support, un prospectus numérique lu coûte environ trois à six centimes d’euro, en fonction du volume.

Des dizaines de milliers de visites en magasin

Le retour sur investissement des campagnes promotionnelles est également de plus en plus facile à démontrer. Grâce à un tableau de bord, les détaillants ont un aperçu du nombre de prospectus ouverts, du temps de lecture par page, des produits cliqués et du trafic vers leur boutique en ligne. Sur la base des données de localisation des consommateurs, il est même possible de mesurer l’impact des campagnes sur les visites en magasin.

Depuis peu, ils peuvent en outre réaliser des tests A/B, dans le cadre desquels deux couvertures ou visuels de campagne différents sont présentés à des groupes d’utilisateurs comparables. Les détaillants peuvent ainsi déterminer quelles offres ou quels visuels fonctionnent le mieux. « Ces informations sont utiles pour l’ensemble de la stratégie de prospectus d’un détaillant », explique Van Deurzen.

« En réalité, nous cartographions l’ensemble du parcours client », explique Baens. « De la première impression et de la lecture du prospectus jusqu’au clic vers la boutique en ligne et à la visite du magasin physique. Certaines campagnes génèrent des milliers, voire des dizaines de milliers de visiteurs supplémentaires en magasin. Cela nous permet de montrer aux détaillants de manière beaucoup plus concrète ce que leur investissement marketing leur rapporte. »

L’IA facilite la recherche d’offres

Les applications évoluent même progressivement, passant de simples plateformes de prospectus numériques à des outils plus complets pour les courses quotidiennes. Les consommateurs peuvent rechercher des offres, créer des listes de courses, conserver leurs cartes de fidélité et partager directement les promotions intéressantes avec leurs amis ou leur famille.

Retail Media Support utilise l’intelligence artificielle, associée à un contrôle humain, pour reconnaître les offres des prospectus numériques et les rendre consultables. « Par exemple, une personne qui recherche du café obtient immédiatement un aperçu des offres en cours », explique Van Deurzen.

« Nous constatons que les jeunes utilisateurs, en particulier, recherchent de plus en plus souvent des produits de manière ciblée, tandis que les utilisateurs plus âgés ont tendance à feuilleter le prospectus dans son intégralité. Nous souhaitons prendre en charge ces deux modes d’achat. »

Prêts pour le Black Friday et les fêtes de fin d’année

Les semaines à venir marqueront pour les détaillants le début de la période la plus chargée de l’année, et surtout la plus cruciale pour les chasseurs de promotions. « En octobre et novembre, notre audience est généralement supérieure de 20 à 30 % à la moyenne », indique Baens. « Les détaillants misent alors pleinement sur les promotions, et les consommateurs recherchent activement des offres intéressantes. »

Pour tirer parti de ce pic d’activité, Retail Media Support propose bien plus que de simples prospectus numériques. Les commerçants peuvent renforcer leurs campagnes grâce à des emplacements de choix dans les applications, des publicités display ciblées, des notifications push, des newsletters et les réseaux sociaux. Grâce aux newsletters hebdomadaires de MyShopi, l’entreprise touche environ 285 000 consommateurs.

« Une campagne Black Friday peut par exemple consister en un prospectus numérique, soutenu par des publicités display et une notification push », explique Baens. « Nous proposons ainsi aux détaillants un mix média plus large leur permettant d’atteindre les consommateurs à différents moments et via différents canaux. Les prospectus numériques deviennent un élément à part entière du mix marketing. »