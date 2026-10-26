Temu promet de s’améliorer après l’amende de 200 millions infligée par l’UE

Temu a présenté à la Commission européenne un plan d’action visant à se conformer à la réglementation numérique, après s’être vu infliger une lourde amende en mai. Les propositions ont été approuvées à titre provisoire ; la plateforme dispose de quatre mois pour les mettre en œuvre.

Conformité au règlement sur les services numériques

En mai dernier, Temu s’est vu infliger une lourde amende de 200 millions d’euros, au motif que la boutique en ligne ne prenait pas suffisamment de mesures pour empêcher la vente de produits illégaux et dangereux en Europe. Selon le rapport de la Commission européenne, les consommateurs courent un risque très élevé de tomber sur des produits illégaux sur la plateforme, et l’entreprise n’a pas été en mesure d’apporter une réponse satisfaisante à la question de savoir quelles mesures de sécurité elle met en œuvre pour exclure de la plateforme les vendeurs de produits dangereux, nocifs pour la santé et illégaux.

Temu a désormais soumis des propositions de modification à la Commission européenne afin de se conformer aux normes du règlement sur les services numériques (DSA), qui oblige les grandes plateformes à prendre des mesures pour protéger les consommateurs. L’entreprise va notamment réaliser des analyses de risques, revoir ses algorithmes de recommandation et examiner comment les vendeurs abusent des fonctionnalités de Temu pour mettre en avant des produits potentiellement illégaux. La Commission européenne a donné son accord provisoire à ces propositions. Temu dispose de quatre mois pour mettre en œuvre ces modifications.