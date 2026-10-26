Oxford Street est prise d’assaut lors de sa première journée « sans voiture »

La première phase du réaménagement de la célèbre Oxford Street à Londres a débuté : un tronçon d’un kilomètre est désormais piéton. Le maire, Lord Sadiq Khan, qualifie cette mesure de début d’un tournant pour cette célèbre artère commerçante.

Fin du déclin

Le maire Khan souhaite que ce ne soit pas la circulation, mais les gens qui « règnent en maîtres » sur Oxford Street. Il espère que la rue deviendra un lieu dédié à « la culture, les loisirs et le tourisme ». « C’est une rue qui est connue depuis plus de 100 ans comme la rue principale du pays », a-t-il déclaré à la BBC. « Au cours des dernières décennies, elle s’est dégradée. Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés alors que des magasins quittent cette rue, que des emplois disparaissent de cette rue, et c’est pourquoi je suis vraiment fier qu’un kilomètre de cette rue soit désormais piétonnisé. »