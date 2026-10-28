Le gouvernement britannique veille à ce que Poundland ne soit pas démantelé

La faillite de Poundland est-elle inévitable, ou les propriétaires américains souhaitent-ils tirer davantage de profits du démantèlement de la chaîne de magasins discount que d’un plan de sauvetage ? Le gouvernement britannique se pose cette question maintenant que la société d’investissement Gordon Brothers a rejeté une offre de rachat. Quelque 12 000 emplois sont en jeu.

Une faillite serait-elle plus lucrative ?

Le ministre britannique de l’Économie, Jonathan Reynolds, examine si Gordon Brothers ne pousse pas inutilement la chaîne de magasins discount Poundland, en difficulté, vers la faillite, rapporte le Financial Times en citant des sources bien informées. Gordon Brothers n’a racheté Poundland que l’année dernière pour la somme symbolique d’une livre sterling à Pepco, qui détient toujours une participation minoritaire. Aujourd’hui, l’investisseur menace de démanteler la chaîne de magasins, qui compte environ 600 points de vente, et d’en vendre les différentes parties séparément à des concurrents.