Temu muscle ses contrôles qualité dans ses entrepôts après son amende

Temu renforce ses contrôles de produits grâce à ses propres laboratoires d’essai installés dans les entrepôts de ses partenaires logistiques. En réponse à la récente amende européenne de 200 millions d’euros, la plateforme de commerce électronique a fait confirmer par l’organisme de certification indépendant Bureau Veritas que ses laboratoires sont en mesure de réaliser des tests de sécurité conformes aux normes européennes.

Contrôle supplémentaire avant expédition

Temu intègre des tests en laboratoire à ses processus logistiques afin de détecter d’éventuels problèmes de sécurité liés aux produits avant qu’ils ne parviennent aux consommateurs. Les laboratoires sont désormais opérationnels et effectuent des contrôles aléatoires sur des articles sélectionnés, notamment des bijoux, des appareils électriques et des jouets. Concrètement, les laboratoires vérifient notamment si les bijoux contiennent des substances interdites ou soumises à des restrictions, si les appareils électriques répondent aux exigences de sécurité et si les jouets sont conformes aux normes en vigueur.