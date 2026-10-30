Les étudiants salariés et les travailleurs en flexi-job risquent de coûter plus cher

Les commerçants pourraient bientôt payer davantage pour employer des étudiants et des flexi-jobbers. Le gouvernement fédéral envisage d’augmenter les cotisations sociales et de fixer une limite d’âge de 25 ans pour les jobs étudiants. Les enseignes qui recourent largement à cette main-d’œuvre flexible pendant les week-ends, les vacances et les périodes de forte affluence risquent d’en subir les conséquences.

Des coûts salariaux en hausse

Le gouvernement fédéral envisage de relever les cotisations sociales sur le travail étudiant. Actuellement, les étudiants paient une cotisation de solidarité de 2,7 % de leur salaire brut, contre 5,4 % pour les employeurs. Ces deux taux pourraient augmenter, mais leur évolution exacte reste à déterminer.

Une limite d’âge de 25 ans figure également parmi les propositions. Aujourd’hui, les étudiants plus âgés peuvent aussi bénéficier du statut avantageux. Cette restriction réduirait donc le vivier de travailleurs étudiants accessibles à moindre coût.

Les flexi-jobs sont également dans le viseur. La cotisation patronale pourrait passer de 28 % à 30 %. Le gouvernement envisage aussi de restreindre l’accès au régime pour les malades de longue durée et les travailleurs occupés à quatre cinquièmes.

Un changement de cap surprenant

Ce durcissement potentiel intervient peu après les assouplissements introduits par le même gouvernement. Celui-ci a notamment porté le contingent annuel de travail étudiant de 600 à 650 heures, abaissé l’âge minimum général à 15 ans et élargi le régime des flexi-jobs.

Aujourd’hui, cette flexibilité risque à nouveau de coûter plus cher. Pour les supermarchés, les chaînes de mode et autres détaillants qui comptent sur les étudiants salariés et les travailleurs en flexi-job pour faire face aux périodes de forte affluence, cela pourrait faire grimper considérablement les coûts de personnel.

Ces propositions s’inscrivent dans la recherche de 10 milliards d’euros pour boucler le budget pluriannuel. Le gouvernement ne prendra de décision définitive que dans le cadre d’un accord budgétaire global.