[Opinion] L’Europe veut mettre un terme aux colis chinois, mais se retrouve avec des détaillants chinois à la place

En instaurant de nouveaux droits de douane, l’Europe entend freiner l’essor de Temu, Shein et AliExpress. Mais que se passerait-il si Bruxelles obtenait exactement l’effet inverse ? La lutte contre les colis chinois bon marché risque de déboucher sur une concurrence encore plus rude pour les détaillants européens.

Encore plus rapide, encore plus dangereux ?

L’Europe a lancé l’offensive contre le déluge de colis chinois. Depuis juillet, un droit de douane de 3 euros s’applique aux envois importés à bas prix ; depuis le 1er novembre, 2 euros de frais de traitement viennent s’y ajouter. Pour les produits vendus à des prix dérisoires, cela fait toute la différence. « Enfin une concurrence loyale pour les détaillants européens », s’exclame-t-on avec soulagement. Mais peut-être se réjouissent-ils trop tôt…