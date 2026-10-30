AVA s’installe dans les centres-villes avec trois boutiques éphémères de Noël

AVA ouvre trois boutiques éphémères de Noël dans les semaines à venir à Anvers, Bruxelles et Genk. Le détaillant belge choisit délibérément des emplacements urbains très fréquentés et utilise ces boutiques éphémères comme terrain d’essai pour des concepts de magasins plus compacts.

Toucher de nouveaux clients

Le samedi 31 octobre, AVA ouvrira sa première boutique éphémère de Noël à la Stadsfeestzaal d’Anvers, sur le Meir. Bruxelles suivra le 2 novembre sur l’avenue Anspach, puis Genk le 14 novembre au Shopping 1. Ces trois boutiques éphémères ont une superficie moyenne de 230 m² et proposent chacune plus de 1 200 articles de Noël différents.