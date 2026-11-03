Hema est en désaccord avec les syndicats au sujet du travail les jours fériés : « Une prime ne suffit pas à contourner la loi »

Hema a-t-elle le droit, en Belgique, de faire travailler son personnel de magasin dans les zones touristiques pendant une journée entière, même les jours fériés ? Selon les syndicats CNE et ACV Puls, le détaillant enfreint ainsi la loi. Hema conteste cette affirmation et invoque un accord conclu avec le principal groupe syndical au sein de l’entreprise.

Différentes interprétations de la loi

Selon les syndicats, la législation n’autorise pas les salariés des zones touristiques à travailler l’après-midi les jours fériés. Ils affirment que le SPF Emploi avait déjà adressé un avertissement à Hema à ce sujet le 1er mai 2026. Mais Hema en donne une interprétation différente. La chaîne de magasins confirme avoir entamé des discussions avec le SPF Emploi à ce sujet et avoir exposé son point de vue.