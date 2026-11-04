Marks & Spencer ne semble pas encore complètement remis de la cyberattaque

Marks & Spencer (M&S) montre des signes de reprise après la grave cyberattaque subie l’année dernière : le chiffre d’affaires augmente fortement et les résultats s’améliorent, mais n’atteignent pas encore le niveau d’avant l’attaque. C’est surtout la division mode qui a encore du pain sur la planche.

Un marché de l’habillement difficile

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de M&S a progressé de 16,2 % pour atteindre 9,26 milliards de livres sterling (11,10 milliards d’euros), tandis que le bénéfice avant impôts ajusté a plus que doublé pour s’établir à 403,2 millions de livres sterling (483,15 millions d’euros), un résultat supérieur aux prévisions. Toutefois, le bénéfice reste inférieur au niveau atteint au premier semestre précédant la cyberattaque qui a frappé le détaillant en avril de l’année dernière et qui a paralysé sa boutique en ligne pendant plus de six semaines.