Les émeutes en France touchent 3 000 magasins : Sephora ferme tout, Carrefour craint des pertes se chiffrant en millions

(mis à jour) Selon une première estimation, les violentes manifestations en France ont touché au moins 1 500 magasins. Sephora, Burberry, les Galeries Lafayette et Carrefour, entre autres, ont été victimes de pillages ou de saccages.

Des boutiques de luxe aux supermarchés

Les émeutes ont éclaté le week-end dernier lors de manifestations contre le coût de la vie et pour l’éducation à Paris et dans plusieurs autres villes françaises. À Paris notamment, les pillards ont causé d’importants dégâts dans les rues commerçantes. Burberry, Louis Vuitton, Dior, Celine, Lacoste, Kenzo, Salomon et Arc’teryx, entre autres, ont été la cible d’actes de vandalisme. Mais à Bordeaux également, Apple et Decathlon ont subi des dégâts, tandis qu’à Nantes, les pillards s’en sont pris à la Fnac. La chaîne de supermarchés Intermarché fait état de dégâts dans une dizaine de ses magasins.