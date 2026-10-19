Kringwinkel fête son 25e anniversaire avec un nouveau slogan

Après 25 ans d’existence, Kringwinkel se dote d’un nouveau slogan et d’un concept de magasin plus contemporain. Sous la devise « Fenomenaal Sociaal », la chaîne de magasins d’occasion souhaite mettre davantage en avant sa mission sociale, tandis qu’un aménagement renouvelé des magasins vise à renforcer l’expérience client.

L’aspect social mis en avant

Kringwinkel célèbre son 25e anniversaire avec un nouveau slogan : « Fenomenaal Sociaal ». L’organisation a dévoilé ce slogan samedi dernier lors de la Journée du Kringwinkel à Saint-Croix, près de Bruges. Après un quart de siècle, ce nouveau message remplace le positionnement existant et vise à montrer plus clairement que Kringwinkel est bien plus qu’un simple détaillant d’articles d’occasion.

« Nous voulons mettre encore davantage en avant notre raison d’être et nos valeurs », explique Gino Van Ossel, président du groupe Kringwinkel, à Focus Wtv. « Nous sommes socialement responsables vis-à-vis des objets en leur offrant une seconde vie à un prix abordable. Nous sommes socialement responsables vis-à-vis des quartiers, car nos magasins constituent un lieu de rencontre agréable. Nous sommes également socialement responsables vis-à-vis de l’avenir, car l’économie circulaire prend de plus en plus d’importance, et nous sommes aussi socialement responsables vis-à-vis des personnes. »

L’accent mis sur l’expérience en magasin

Le nouveau slogan s’accompagne d’une refonte du concept de magasin. À Bruges, Kringwinkel a déjà mis en place un aménagement contemporain, offrant une plus grande sensation d’espace, des catégories de produits plus claires et une présentation plus attrayante de l’assortiment. Au cours des prochains mois, l’organisation souhaite étendre ce concept à d’autres magasins.

« Nous sommes bien sûr un détaillant. Nous ne pouvons que nous adapter en partie à cette expérience pour rester pertinents et intéressants », explique la directrice Bie Buelens. « De cette manière, nous renforçons également notre identité et surtout notre notoriété grâce à une image de marque claire. »

145 magasins et 6 000 collaborateurs

Kringwinkel a vu le jour il y a 25 ans, lorsque plusieurs magasins d’occasion flamands se sont regroupés sous une même marque commune. Aujourd’hui, l’organisation compte 145 magasins et plus de 6 000 collaborateurs. La plupart d’entre eux travaillent dans le cadre de l’emploi social, en étroite collaboration avec des entreprises d’insertion.

À l’occasion de ce 25e anniversaire, les 145 magasins ont organisé samedi de nombreuses activités, allant d’ateliers et de conseils en stylisme à des moments de rencontre autour de tables de fête. Kringwinkel a également distribué 3 625 sacs-cadeaux uniques et surcyclés, confectionnés par les collaborateurs dans ses propres ateliers de couture. Avec ce nouveau positionnement et la modernisation de son réseau de magasins, Kringwinkel souhaite conserver son caractère social tout en renforçant son attractivité commerciale.

Lors de la RetailDetail Night du 19 novembre, Bie Buelens, PDG expérimentée du secteur de la distribution, expliquera comment elle entend faire de Kringwinkel un « game changer » original, à la fois plus axé sur le commerce et plus social, et ce que ses homologues du secteur peuvent en retenir.