Action ouvre son troisième magasin à Gand

Action ouvrira samedi 17 octobre un nouveau magasin sur le Korenmarkt, en plein cœur de Gand. Il s’agira du troisième magasin Action de la ville et du 236e en Belgique.

Ouvert également le dimanche

D’une superficie de plus de 974 mètres carrés, ce nouveau magasin gantois implante le concept de discount au cœur de la ville. La chaîne répond ainsi à la demande croissante de produits non alimentaires à bas prix. « Nous sommes ravis d’ouvrir notre troisième magasin à Gand et de rapprocher encore davantage le concept Action de nos clients. Nous recevons déjà de nombreuses réactions positives, ce qui nous conforte dans l’idée que les gens attendent vraiment cette ouverture avec impatience », déclare Joeri Sanders, directeur général d’Action Belgique.

Le nouveau magasin propose l’assortiment habituel de 6 000 produits, répartis en quatorze catégories, parmi lesquelles des articles ménagers, des jouets, des objets de décoration et des produits de bricolage. Chaque semaine, le discounter lance 150 nouveaux articles. Plus des deux tiers de l’assortiment coûtent moins de 2 euros. Il est à noter que le nouveau magasin ouvre également ses portes le dimanche, de 10 h à 18 h 30.

Avec désormais 236 magasins en Belgique, Action poursuit son expansion. La chaîne souligne qu’elle investit parallèlement dans le développement durable, notamment grâce à des magasins sans gaz, à un éclairage LED et à des matières premières certifiées pour ses marques propres. Aujourd’hui même, son concurrent TEDi inaugure également un nouveau magasin en Belgique.