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Écrit par Pauline Neerman
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Medi-Market, Délitraiteur et Pureto s’installent eux aussi à Broeklin Brussels

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Général15 octobre, 2026

Broeklin Brussels a de nouveau attiré trois locataires. Après notamment Celio, Neuhaus et Xandres, Medi-Market, Délitraiteur et le concept de restauration Pureto confirment à leur tour leur arrivée dans le projet commercial de Machelen. Cela porte à huit le nombre d’enseignes commerciales déjà annoncées.

Le groupe Colruyt est de la partie

L’offre commerciale de Broeklin Brussels prend de plus en plus forme. Avec Medi-Market, l’ancien projet Uplace accueille un acteur majeur dans le domaine de la santé, de la beauté et du bien-être. Le détaillant belge spécialisé dans la parapharmacie et les produits de beauté compte désormais plus de 100 magasins dans le pays et se distingue par un large assortiment à des prix compétitifs.

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