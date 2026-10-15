[Analyse] Les places de marché non européennes dominent plus que jamais

Les places de marché non européennes attirent une part de plus en plus importante du commerce électronique international. Parmi les cent plus grandes plateformes, près de 80 % du volume des échanges provient désormais de transactions transfrontalières. Amazon, Temu et AliExpress dominent le marché.

Les plateformes européennes perdent du terrain

L’économie des places de marché européennes s’internationalise de plus en plus. Les cent plus grandes plateformes actives en Europe devraient réaliser, en 2026, un volume d’affaires brut estimé à 175,8 milliards d’euros. Sur ce montant, 139,8 milliards d’euros, soit 79,5 %, proviennent des ventes transfrontalières, comme le révèle le classement annuel des 100 principales places de marché en ligne en Europe établi par CBCommerce.