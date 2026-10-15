Too Good To Go souhaite également s’attaquer aux surplus dans le secteur non alimentaire

Too Good To Go, l’application qui lutte depuis dix ans contre le gaspillage alimentaire, étend sa plateforme à d’autres catégories de produits, tels que les produits de soin, les produits ménagers ou les fleurs. Le gaspillage ne se limite pas à l’alimentation, affirme l’entreprise.

Des produits parfaitement utilisables

Grâce à cette extension, les détaillants peuvent désormais redistribuer leurs surplus dans cinq nouvelles catégories : soins personnels, soins pour animaux, fleurs et plantes, alimentation et compléments alimentaires, ainsi que produits ménagers, notamment les produits d’entretien, les lessives et les accessoires de décoration. Le gaspillage ne se limite pas à l’alimentation, et l’ambition de Too Good To Go non plus, affirme l’entreprise dans un communiqué de presse.

Dans ces nouvelles catégories, les stocks excédentaires ne sont pas uniquement déterminés par les dates de péremption, mais aussi par les cycles de vente et les fluctuations de la demande. Lorsqu’un nouvel emballage est lancé, l’ancien est difficile à écouler. La gamme peut évoluer, ou la fin d’une saison peut rendre certains produits obsolètes. Too Good To Go met ces produits parfaitement utilisables en relation avec les personnes qui souhaitent les acquérir.

Un monde sans gaspillage

« Too Good To Go repose sur le principe de rendre visible l’invisible. La valeur est partout autour de nous. Qu’il s’agisse d’un repas, d’une crème hydratante, d’une plante ou d’un produit pour animaux de compagnie : notre rôle est de veiller à ce qu’elle trouve quelqu’un qui puisse en profiter. Certains produits sont tout simplement trop bien pour être jetés », explique Mette Lykke, PDG de Too Good To Go.

« Too Good To Go a commencé par l’alimentation parce que nous avons constaté à quel point il était absurde que quelque chose d’aussi précieux puisse finir à la poubelle. Dix ans plus tard, il est clair que le même principe s’applique également en dehors du secteur alimentaire. Notre vision est celle d’un monde sans gaspillage, et en élargissant notre Marketplace, nous pouvons concrétiser cette vision pour davantage de produits que les gens utilisent au quotidien.

Une formule à succès

En France, la plateforme collabore déjà avec Nivea, Neutrogena, Dove, Oral-B, Always et Head & Shoulders ; en Pologne avec Inglot et Auchan ; en Italie avec Decathlon ; au Danemark et en Suède avec Interflora ; et en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Suisse avec OBI. L’offre disponible varie selon les marchés et les magasins.

Au cours de la dernière décennie, Too Good To Go est devenue une plateforme qui met en relation 150 millions d’utilisateurs enregistrés avec 200 000 partenaires actifs. Cette formule s’est avérée gagnante : les consommateurs peuvent découvrir des produits en bon état à des prix très attractifs, tandis que les commerçants peuvent réduire le gaspillage et rentabiliser leurs surplus, tout en attirant de nouveaux clients.