L’impact de la taxe persiste : baisse de 42 % du nombre de petits colis transitant par l’aéroport de Liège

La taxe européenne sur les colis se fait de plus en plus sentir à l’aéroport de Liège. Depuis l’entrée en vigueur de cette taxe le 1er juillet, le nombre de petits colis a baissé de 42 % et le nombre de mouvements d’avions a diminué de 6 %. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que moins de marchandises entrent en Europe.

Moins de colis, moins de vols

Le volume total de fret reste pratiquement stable : au troisième trimestre, Liège Airport a traité 334 467 tonnes de fret, soit à peine moins que les 334 950 tonnes enregistrées à la même période l’année dernière. En revanche, le nombre de mouvements d’avions a baissé de 6 %, pour s’établir à 6 826. Selon l’aéroport, cette baisse est principalement due à la taxe européenne de 3 euros sur les envois à bas prix issus du commerce électronique en provenance de pays hors UE, entrée en vigueur le 1er juillet.

Depuis lors, le volume des petits colis a chuté de 42 %, ce qui a également entraîné une baisse du nombre de vols dédiés spécifiquement aux envois issus du commerce en ligne. Ces chiffres confirment la tendance déjà observée en juillet, lorsque l’aéroport avait enregistré 53 % de petits colis en moins par rapport à l’année précédente. Au cours des sept premières semaines, la nouvelle taxe a par ailleurs déjà rapporté 223,7 millions d’euros aux douanes belges.

Les plateformes chinoises s’adaptent

Le fait que le volume total de fret se maintienne malgré la forte baisse des petits colis s’inscrit dans la tendance à la préférence pour les envois plus volumineux. Les plateformes chinoises de commerce en ligne telles que Shein, Temu et AliExpress regroupent les commandes, encouragent les paniers d’achat plus importants et expédient davantage de marchandises en vrac. Elles constituent également des stocks en Europe.

La taxe sur les colis a donc bel et bien un impact sur la logistique du commerce en ligne à bas prix, mais pour l’instant, celui-ci est bien moindre sur le flux total de marchandises. « La faible croissance enregistrée au troisième trimestre reflète les conséquences immédiates de la nouvelle taxe sur les petits colis. Mais sur l’ensemble de l’année, l’aéroport continue de croître », déclare le PDG Laurent Jossart. Selon lui, les chiffres prouvent la résilience de l’aéroport et la diversification de ses activités de fret. Ce sont surtout les exportations qui sont en hausse : elles ont progressé de 18,5 %.