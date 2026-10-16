[In Beeld] TEDi opent 42e Belgische winkel bij ex-Cora Anderlecht

De Duitse non-fooddiscounter TEDi opent vandaag zijn 42e Belgische vestiging in Shopping Cora Anderlecht. Ook op Europees niveau heeft de Action-uitdager nog ambitieuze groeiplannen.

Ambitie: 5.000 winkels in Europa

De nieuwe winkel in Anderlecht opent op vrijdag 16 oktober de deuren in het winkelcomplex aan de Olympische Dreef. Klanten vinden er een breed assortiment decoratie, huishoudartikelen, kantoorbenodigdheden, hobbyartikelen, speelgoed en seizoensproducten. Volgens de discounter zijn permanent 5.000 artikelen verkrijgbaar voor één euro of minder.

Met de opening in Anderlecht breidt TEDi zijn Belgische winkelnetwerk uit tot 42 vestigingen. De keten, die in 2004 in Duitsland ontstond, telt inmiddels meer dan 3.500 winkels in vijftien Europese landen en wil dat aantal op middellange termijn optrekken tot 5.000 vestigingen. Zo belooft de formule Nederlandse concurrent Action alvast het vuur aan de schenen te leggen.