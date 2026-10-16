Action opent derde Gentse winkel op Korenmarkt

Action opent zaterdag 17 oktober een nieuwe vestiging op de Korenmarkt, pal in het centrum van Gent. Het wordt de derde Action-winkel in de stad en de 236ste in België.

Ook open op zondag

De nieuwe Gentse winkel heeft een oppervlakte van ruim 974 vierkante meter en brengt de discountformule naar het hart van de stad. De keten speelt daarmee in op de groeiende vraag naar goedkope non-foodproducten. “We zijn ontzettend blij om onze derde winkel in Gent te openen en de Action-formule opnieuw dichterbij te brengen. We horen al veel positieve reacties en dat geeft ons vertrouwen dat de mensen echt uitkijken naar de opening”, zegt Joeri Sanders, algemeen directeur van Action België.

De nieuwe vestiging biedt het vertrouwde assortiment van 6.000 producten, verspreid over veertien categorieën, waaronder huishoudartikelen, speelgoed, decoratie en doe-het-zelfproducten. Wekelijks introduceert de discounter 150 nieuwe artikelen. Meer dan twee derde van het assortiment kost minder dan 2 euro. Opvallend is dat de nieuwe centrumwinkel ook op zondag de deuren opent, van 10.00 tot 18.30 uur.

Met inmiddels 236 Belgische vestigingen zet Action zijn expansie voort. De keten benadrukt dat ze tegelijkertijd ook investeert in duurzaamheid, onder meer met gasvrije winkels, ledverlichting en gecertificeerde grondstoffen voor haar huismerken. Net vandaag opent ook concurrent TEDi een nieuwe Belgische winkel.