Impact pakjestaks houdt aan: 42% minder kleine pakjes via luchthaven Luik

De Europese pakjestaks laat zich steeds sterker voelen op de luchthaven van Luik. Sinds de invoering van de heffing op 1 juli is het aantal kleine pakjes met 42% gedaald en zijn er 6% minder vliegtuigbewegingen. Toch betekent dat niet noodzakelijk dat er minder goederen Europa binnenkomen.

Minder pakjes, minder vluchten

Het totale vrachtvolume blijft nagenoeg stabiel: Liège Airport verwerkte in het derde kwartaal 334.467 ton vracht, nauwelijks minder dan de 334.950 ton in dezelfde periode vorig jaar. Wel daalde het aantal vliegtuigbewegingen met 6% naar 6.826. Volgens de luchthaven is dat vooral het gevolg van de Europese heffing van 3 euro op goedkope e-commercezendingen van buiten de EU, die op 1 juli van kracht werd.

Sindsdien is het volume kleine pakjes met 42% teruggevallen, waardoor ook het aantal vluchten specifiek voor e-commercezendingen afnam. De cijfers bevestigen de trend die al in juli zichtbaar werd, toen de luchthaven 53% minder kleine pakjes registreerde dan een jaar eerder. In de eerste zeven weken bracht de nieuwe heffing de Belgische douane bovendien al 223,7 miljoen euro op.

Chinese platforms passen zich aan

Dat het totale vrachtvolume ondanks de scherpe daling van kleine pakjes op peil blijft, past bij de verschuiving naar grotere zendingen. Chinese e-commerceplatforms zoals Shein, Temu en AliExpress bundelen bestellingen, stimuleren grotere winkelmandjes en verschepen meer goederen in bulk. Ook bouwen ze Europese voorraden op.

De pakjestaks heeft dus wel degelijk impact op de logistiek van goedkope e-commerce, maar voorlopig veel minder op de totale goederenstroom. “De zwakke groei in het derde kwartaal weerspiegelt de onmiddellijke gevolgen van de nieuwe belasting op kleine pakjes. Maar over het hele jaar bekeken blijft de luchthaven groeien”, zegt CEO Laurent Jossart. Volgens hem bewijzen de cijfers de veerkracht van de luchthaven en de diversificatie van haar vrachtactiviteiten. Vooral de uitvoer zit in de lift: die steeg met 18,5%.