[Analyse] Niet-Europese marktplaatsen zwaaien meer dan ooit de plak in Europese e-commerce

Niet-Europese marktplaatsen trekken een steeds groter deel van de internationale e-commerce naar zich toe. Bij de honderd grootste platformen komt inmiddels bijna 80% van het handelsvolume uit grensoverschrijdende transacties. Amazon, Temu en AliExpress voeren de markt aan.

Europese platformen verliezen greep

De Europese marketplace-economie wordt steeds internationaler. De honderd grootste platformen die in Europa actief zijn, realiseren in 2026 naar schatting 175,8 miljard euro aan bruto handelsvolume. Daarvan komt 139,8 miljard euro, of 79,5%, uit grensoverschrijdende verkopen, zo blijkt uit de jaarlijkse top 100 online ‘marketplaces’ in Europa van CBCommerce.