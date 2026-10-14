Nederland remt verruiming winkeluren af: gemeenten mogen kiezen

Nederland ziet af van het idee om de openingstijden van winkels verder te versoepelen. Het kabinet houdt vast aan de huidige Winkeltijdenwet en laat gemeenten beslissen hoe ruim winkels op zondag en feestdagen mogen openen. En dat terwijl België net in de omgekeerde richting beweegt.

Lokaal laten afwegen

De Nederlandse minister van Economische Zaken Heleen Herbert ziet na een nieuwe evaluatie geen reden om de Winkeltijdenwet aan te passen. Er komt dus geen vervolg op plannen van haar voorganger Vincent Karremans om de landelijke beperkingen verder af te bouwen.