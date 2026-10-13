Tech for Retail 2026: in het hart van de retailtransformatie

(Publireportage) Op 30 november en 1 december keert Tech for Retail terug naar Paris Expo Porte de Versailles. Voor de zesde editie brengt het evenement het retail-ecosysteem samen rond meer dan 420 exposanten, waaronder meer dan 75 start-ups, en meer dan 200 lezingen.

De retail gaat een nieuwe fase in. Agent-gebaseerde kunstmatige intelligentie, nieuwe toepassingen van LLM’s, retailmedia, unified commerce, hyperpersonalisatie of automatisering van de toeleveringsketen: de technologieën en nieuwe toepassingen nemen toe en zorgen ervoor dat de werkwijzen in de sector veranderen.

Juist rond deze ontwikkelingen zal Tech for Retail 2026 zijn zesde editie opbouwen, op 30 november en 1 december in Paris Expo Porte de Versailles. Twee dagen lang komen winkelketens, experts, start-ups en exposanten bijeen om de allernieuwste innovaties in de sector te verkennen.

Visies van leidinggevenden en ervaringen uit de praktijk

Om deze thema’s extra diepgang te geven, brengt Tech for Retail ook verschillende leidinggevenden uit de Europese detailhandel bijeen voor uitzonderlijke keynotes, waaronder:

● Alexandre Bompard, voorzitter en algemeen directeur van Carrefour,

● Nadine Graf, president Europa, VK & Ierland & opkomende markten bij The Estée Lauder Companies

● Delphine Viguier-Hovasse, Chief Innovation & Prospective Officer en lid van het uitvoerend comité van L’Oréal Groupe,

● Sylvain Munnier, algemeen directeur Frankrijk & Iberië bij Lego

● Mikko Kärkkäinen, medeoprichter en CEO van RELEX Solutions

● Jean Richard de Latour, Chief Executive Officer van Tom&Co

Hun presentaties maken deel uit van een programma met meer dan 200 lezingen, toegankelijk voor alle bezoekers, om de grote ontwikkelingen en uitdagingen die de detailhandel vormgeven te ontrafelen.

Oplossingen voor de nieuwe uitdagingen in de detailhandel

De beurs biedt bezoekers de kans om kennis te maken met de oplossingen en technologieën die zijn ontwikkeld om de huidige uitdagingen in de detailhandel aan te pakken: klantinzicht en personalisatie, commerciële prestaties, winkelervaring, betalingen, data, toeleveringsketen, retailmedia en unified commerce.

Het Startup Village biedt een ander perspectief, met meer dan 75 start-ups die zich richten op technologieën en nieuwe toepassingen. Het Village is een echte plek voor uitwisseling en ontdekking en belooft bijzonder dynamisch te worden, met start-ups die nog geen drie jaar bestaan en die hun oplossingen komen presenteren en hun visie op de detailhandel delen. Een manier om nieuwe benaderingen te ontdekken en innovaties te spotten die de praktijken in de sector kunnen veranderen.

AI: van experiment naar toepassing

Onder de onderwerpen die tijdens deze editie aan bod komen, zal kunstmatige intelligentie een bijzondere plaats innemen.

Agentgebaseerde AI en autonome assistenten, nieuwe toepassingen van LLM’s, marketing in het tijdperk van intelligente agenten en het gebruik van AI bij inkoop en onderhandelingen zullen deel uitmaken van de onderwerpen die aan bod komen. Het programma zal ook ingaan op de impact ervan op de klantervaring, de bedrijfsvoering, de besluitvorming en de fysieke winkel.

De uitdaging is nu om te bepalen waar en hoe AI waarde kan creëren. Een vraagstuk dat alle sectoren aangaat.

Van inspiratie tot het ontdekken van oplossingen

Tech for Retail zet ook in op diverse formats om bezoekers een steeds verrijkendere en persoonlijkere ervaring te bieden.

De thematische rondleidingen bieden dan ook routes die zijn opgebouwd rond specifieke vraagstukken, zoals:

● De ‘augmented’ verkoper: clienteling, AI als copiloot en mobiliteit

● Agentic commerce & GEO: zichtbaar in een wereld zonder klikken

● Nieuwe inkomstenbronnen: retailmedia, diensten en tweedehands

● Retail Tour – De verbonden winkel: in-store retailmedia, soberheid en emotionele signalen

● Productiviteit op het hoofdkantoor: AI-agenten, no-code en ondersteunende functies

● Omnichannel-hyperpersonalisatie & unified commerce

● Augmented supply chain & magazijn: van voorspellende AI tot robotica

Deze routes maken het mogelijk om de meest relevante oplossingen te selecteren op basis van de uitdagingen van elk bedrijf en om de uitwisseling met de exposanten te vergemakkelijken.

Er worden ook gepersonaliseerde rondleidingen aangeboden aan grote retailconcerns, met routes die zijn afgestemd op hun uitdagingen en interesses, om de uitwisseling en ontmoetingen met de exposanten te vergemakkelijken. In totaal worden er tijdens de twee beursdagen meer dan 80 rondleidingen georganiseerd, zodat deelnemers de oplossingen en innovaties die hen interesseren direct kunnen verkennen.

Een plek om marktontwikkelingen te volgen

Naast exposanten en conferenties biedt Tech for Retail ook diverse activiteiten om de uitwisseling te bevorderen en initiatieven uit de sector onder de aandacht te brengen. Pitch Innovations, Awards, de Podcast Corner en de 1-op-1-ontmoetingen stellen bezoekers in staat om nieuwe projecten te ontdekken, ervaringen uit te wisselen en rechtstreeks in contact te komen met de verschillende spelers in de detailhandel.

Deze dimensie krijgt in 2026 een nieuwe dimensie met de toetreding van Tech for Retail tot de Easyfairs-groep. De groep, die wereldwijd bij meer dan 200 vakbeurzen aanwezig is, wil de internationale ontwikkeling van de beurs ondersteunen en de banden met de Europese innovatie-ecosystemen versterken.

We zien u graag op 30 november en 1 december 2026 in Paris Expo Porte de Versailles.

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*Aanbieding uitsluitend voor retailers, waarde van de toegangspas € 440 incl. btw