EasyShop van start in 21 Europese landen: “uitdager van Amazon”

Stelios Haji-Ioannou, de oprichter van easyJet, lanceert met easyShop.com een nieuwe marktplaats die moet concurreren met Amazon. Vanaf nu is de uitdager officieel actief in 21 Europese landen, waaronder België en Nederland.

“Eenvoud, scherpe prijzen en keuze”

De ondernemer die dertig jaar geleden easyJet lanceerde om de gevestigde luchtvaartmaatschappijen uit te dagen, wil dezelfde uitdagersmentaliteit naar online winkelen brengen met easyShop.com: een nieuwe marktplaats met een breed assortiment die zelf geen voorraad aanhoudt, geen eigen merken verkoopt en nooit zal concurreren met zijn verkooppartners. Via één account kunnen retailers in 21 markten verkopen, met automatische berekening van de btw, belooft de nieuwkomer.

“Concurrentie is goed voor consumenten en goed voor bedrijven. Geen enkele markt is erbij gebaat als iedereen het gevoel heeft maar op één plek terecht te kunnen”, aldus Stelios Haji-Ioannou: “EasyShop combineert de waarden waar het merk easy altijd voor heeft gestaan – eenvoud, scherpe prijzen en keuze – met een marketplacemodel dat retailers helpt groeien in plaats van met hen te concurreren. Ik ben ervan overtuigd dat er volop ruimte is voor een frisse kijk op online winkelen.”

EasyShop wordt aangedreven en beheerd door OnCommerce, het marketplacetechnologiebedrijf achter OnBuy en de binnenkort te lanceren marketplace Comet. Na een gefaseerde uitrol van de lokale sites verkopen er al honderden retailers op easyShop. Voor consumenten brengt easyShop naar eigen zeggen producten van betrouwbare retailers samen op één plek, met scherpe prijzen, gratis bezorging op miljoenen producten, beloningen bij elke aankoop, flexibele betaalopties en geverifieerde reviews.