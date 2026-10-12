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Geschreven door Pauline Neerman
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Aldi in de as, Bel&Bo en Maxi Zoo dicht na zware brand in Tienen

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Algemeen12 oktober, 2026
© Shutterstock.com

Een zware brand in een Aldi-supermarkt in Tienen heeft maandag de activiteiten van drie retailers verstoord. Naast Aldi moesten ook Bel&Bo en Maxi Zoo hun winkels ontruimen. De supermarkt liep zware brandschade op, terwijl de aangrenzende winkels kampen met rook- en waterschade.

Hevige rookontwikkeling

De brand brak rond maandag 9.40 uur uit, vermoedelijk door een technisch defect aan een diepvriezer. Aldi-medewerkers probeerden het vuur eerst zelf te bestrijden en brachten klanten in veiligheid, maar de brand bleek algauw oncontroleerbaar. De rook verspreidde zich ook snel naar de aangrenzende winkels.

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