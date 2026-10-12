13.000 handtekeningen tegen schrappen personeelskorting

De Nederlandse regering wil de personeelskorting afschaffen, maar stuit op verzet: een petitie tegen de afschaffing telt bijna 13.000 handtekeningen. Een coalitie van 25 branche- en sectororganisaties waarschuwt voor de impact op werkgevers en werknemers, ook in de retail.

Alternatief stuit op bezwaar

Het kabinet wil in 2027 de fiscale regeling stopzetten die werknemers recht geeft op 20% korting op branche-eigen producten, tot maximaal 500 euro per jaar. Werkgevers betalen die personeelskorting zelf en het kabinet wil de korting daarom onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.