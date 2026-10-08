Hoe Nederlandse retailers de strijd aangaan tegen valse webshops

Onlinefraude via valse webshops ondermijnt het vertrouwen van consumenten in e-commerce. In Nederland gaat de sector daarom in de tegenaanval met een nieuwe tool die scamwebshops en valse merkdomeinnamen vroegtijdig signaleert en aanpakt.

“AI heeft de spelregels veranderd”

In 2025 werden 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van oplichting via valse webshops. Fraudeurs maken gebruik van professioneel ogende nepwebshops en kopieën van bestaande webshops. Consumenten denken veilig te winkelen, maar ontvangen na betaling niets. Het fenomeen raakt ook ondernemers, want wanneer fraudeurs zich voordoen als bestaande webshops, kan dat leiden tot reputatieschade, omzetverlies en extra vragen van consumenten. Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleinere merken en webshops worden steeds vaker gekopieerd.