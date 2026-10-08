Broeklin haalt hele resem nieuwe namen binnen

(update) Broeklin Brussels kondigt zijn eerste huurders aan. Na Celio bevestigen nu ook Caroline Biss, Neuhaus, Xandres en Jimmyz Burgers hun komst naar het shoppingproject in Machelen. Ondertussen zijn ook de bouwwerken van start gegaan.

Van pralines tot hamburgers

De commerciële invulling van Broeklin Brussels begint vorm te krijgen. Chocolademerk Neuhaus, modemerken Xandres en Caroline Biss, en horecaconcept Jimmyz Burgers hebben aangekondigd dat ze een vestiging openen in het voormalige Uplace-project.