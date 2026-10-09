Carrefour en Kruidvat brengen cryptomunten naar de winkelrekken

Bij Carrefour en Kruidvat kunnen klanten voortaan cryptomunten kopen. De retailers voegen cryptobonnen toe aan hun assortiment cadeaukaarten. Ze brengen een risicovol beleggingsproduct naar een vertrouwde winkelomgeving, waarschuwen beleggingsadviseurs.

17.500 verkooppunten

Tussen de cadeaukaarten voor Netflix, Zalando en andere diensten liggen bij Carrefour en Kruidvat nu ook vouchers voor bitcoin en andere cryptomunten. Carrefour biedt de kaarten sinds 9 oktober aan in al zijn Belgische winkels. Ook Press Shop, tankstations en buurtwinkels verkopen ze al. In totaal gaat het om zo’n 17.500 verkooppunten in België.

Met de nieuwe kaarten spelen de retailers in op de groeiende belangstelling voor digitale munten. Klanten kunnen voor bedragen tussen 25 en 500 euro een voucher kopen, die ze vervolgens online omzetten in bitcoin, ether of solana. Daarvoor moeten ze wel een account aanmaken en hun identiteit laten controleren. De minimumleeftijd bedraagt 18 jaar.

Laagdrempelig, maar prijzig

De kaarten komen van het Zwitsers-Oostenrijkse Cryptonow, dat via fysieke winkels een breder publiek wil bereiken. Voor de retailers betekent het een uitbreiding van hun aanbod prepaidkaarten, zonder dat ze zelf cryptodiensten hoeven aan te bieden.

Die toegankelijkheid heeft wel een prijs. Cryptonow rekent 4,9% commissie aan en vraagt voor de Bitcoin Starter Kit nog eens 2,90 euro activatiekosten. Bij een aankoop van 25 euro kan daardoor meteen ongeveer 4 euro aan kosten verdwijnen. Ook bij verkoop kunnen extra kosten volgen.

Cryptonow beschikt over een Europese MiCA-vergunning, maar de Belgische financiële toezichthouder FSMA blijft waarschuwen voor de risico’s van cryptobeleggingen. De aanwezigheid in het cadeaukaartenrek van grote winkelketens maakt crypto toegankelijker, maar niet noodzakelijk veiliger of voordeliger.