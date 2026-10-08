PrimaPrix sluit alle winkels in Rijsel na oplopende verliezen

De Spaanse discounter PrimaPrix sluit zijn drie winkels in het Noord-Franse Rijsel. Het Franse winkelnetwerk krimpt zo van 31 naar 28 vestigingen; de eerste grotere sanering sinds de keten in 2022 in Frankrijk van start ging.

Op de rem

De winkels aan Gambetta, in Euralille en in de rue des Tanneurs verdwijnen de komende dagen, meldt retailwatcher Olivier Dauvers. De sluitingen volgen op enkele eerdere, meer geïsoleerde ingrepen: PrimaPrix trok zich ook al terug uit Meaux en sloot dit voorjaar de winkel in Pontault-Combault, nota bene de eerste Franse vestiging van de keten. Toch ligt ook Rijsel gevoelig voor PrimaPrix, omdat het in 2024 de eerste Franse provinciestad was waar de retailer meteen drie vestigingen opende.

De Franse activiteiten leden in 2025 een nettoverlies van 12 miljoen euro, waarmee het gecumuleerde verlies over vier boekjaren opliep tot 24 miljoen euro. De omzet bedroeg 37 miljoen euro, of minder dan 2 miljoen euro per volwaardig winkeljaar per vestiging.

Nochtans was de keten vorig jaar nog in volle expansiemodus. In 2025 opende PrimaPrix liefst veertien Franse winkels, onder meer in Grenoble, Saint-Étienne, Le Mans en Angers. Dit jaar zakte het tempo fors: sinds januari kwamen er slechts vier vestigingen bij, allemaal in Île-de-France.