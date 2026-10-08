Europa trekt 3,8 miljoen euro uit voor ontslagen Cora-medewerkers

Meer dan duizend voormalige werknemers van Cora in België krijgen extra steun bij hun zoektocht naar werk. Het Europees Parlement maakt daarvoor 3,82 miljoen euro vrij. Eind september had 34% van de begeleide ex-medewerkers al een nieuwe baan gevonden.

Voor begeleiding en opleiding

Het Europees Parlement heeft woensdag groen licht gegeven voor 3,82 miljoen euro steun uit het Europees Fonds voor “aanpassing aan de globalisering”. De middelen moeten voormalige werknemers van de Belgische Cora-hypermarkten helpen om opnieuw aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt na de stopzetting. In totaal komen 1.257 ontslagen medewerkers van Cora en een leverancier in aanmerking, waarvan 1.010 Waalse ex-werknemers.