Hoe doet jouw organisatie het tegenover de rest van de retailsector?

De Belgische retailsector is volop in beweging. Personeel vinden en behouden blijft een uitdaging, kosten en marges staan onder druk en digitalisering verandert de manier waarop retailers werken. Maar hoe gaan andere retailbedrijven hiermee om? En welke keuzes maken de sterkste spelers in de sector?

Met RetailKoplopers willen Strobbo en RetailDetail dat in kaart brengen. Via een grootschalige bevraging onderzoeken we wat er vandaag écht leeft binnen de Belgische retailsector. Als deelnemer krijg je als eerste toegang tot de resultaten en ontdek je hoe jouw organisatie zich verhoudt tot andere retailers.

Wat houdt Belgische retailers bezig?

In het onderzoek kijken we onder andere naar:



-de evolutie van omzet en rendabiliteit;

-de grootste uitdagingen voor retailers vandaag;

-het vinden en behouden van medewerkers;

-personeelsplanning en de inzet van flexibel personeel;

-digitalisering van operationele processen;

-groeiambities en verwachtingen voor de toekomst.

De bedoeling? Een duidelijk beeld krijgen van waar de Belgische retailsector vandaag staat en ontdekken welke aanpak succesvolle retailers onderscheidt.

Jouw ervaring telt

Ben je zaakvoerder, retailmanager, operationsmanager of HR-verantwoordelijke? Deel dan jouw ervaring via de RetailKoplopers-enquête.

Als deelnemer krijg je als eerste toegang tot de resultaten. Zo ontdek je hoe jouw organisatie zich verhoudt tot andere retailers en waar je het beter of anders kunt aanpakken.

De antwoorden worden anoniem verwerkt.

De enquête invullen kan nog tot en met 15 oktober.

👉 Doe mee met RetailKoplopers en ontdek waar jouw organisatie staat.