“Europeanen verdienen meer, maar geven minder uit in winkels”

De Europese koopkracht stijgt, maar retailers profiteren daar steeds minder vanzelfsprekend van. Consumenten geven een groter deel van hun budget uit aan diensten en ervaringen, terwijl vooral in België het aandeel van retail in de totale consumptie fors terugvalt.

Meer inkomen, minder winkelen

De gemiddelde koopkracht in de Europese Unie steeg vorig jaar met 3,3% tot 22.425 euro per inwoner. Vooral Centraal- en Oost-Europa zette zijn inhaalbeweging voort, met Polen op kop (8,8% koopkrachtgroei) en Bulgarije aan de staart (+7,3%). Belgen en Nederlanders hebben ruim 27% meer dan het EU-gemiddelde en zo staan beide landen respectievelijk zesde en zevende in de Europese koopkrachtranglijst.