Privacyrel rond Meta-bril dwingt Hans Anders tot verkoopstop

Hans Anders haalt de slimme camerabril van Meta per direct uit al zijn winkels in Nederland en België en stopt ook de onlineverkoop. De optiekketen reageert op de groeiende privacycontroverse rond de Meta-bril, nu ook Nederlandse ziekenhuizen en Defensie strengere maatregelen nemen.

Tijdelijke break?

Hans Anders spreekt van een tijdelijke verkoopstop. De retailer wil eerst afwachten hoe de maatschappelijke en politieke discussie over de camerabril evolueert. “We nemen deze signalen serieus en zien dat dit uitgroeit tot een maatschappelijke en politieke discussie”, zegt het bedrijf aan de Nederlandse krant AD. Mogelijk keert de bril later terug in het assortiment.