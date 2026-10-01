Shoppen zonder kopen: wat leert de hype rond ‘dopaminesites’ over retail?

Miljoenen consumenten vullen winkelmandjes, rekenen af en volgen hun bestelling — zonder ooit iets te kopen. Zogeheten dopaminesites halen de transactie uit e-commerce en houden alleen het winkelritueel over. Voor retailers legt de hype bloot hoeveel waarde al ontstaat vóór de kassaknop.

Onzichtbare ijsjes

Wie op FoodNeverComes een curry of een ijsje bestelt, blijft eeuwig op zijn honger zitten. Of net niet? De klant kiest gerechten, rekent af en volgt daarna een koerier op de kaart. Uiteindelijk belt die koerier zelfs op. Alleen: het eten bestaat niet en de klant betaalt niets.