WhatsApp-klantenservice wordt betalend voor webshops

Webshops die klanten via WhatsApp helpen, moeten vanaf 1 oktober meer betalen. Meta namelijk gaat ook gewone antwoorden aanrekenen zodra een bedrijfsnummer zijn maandelijkse gratis quotum heeft opgebruikt.

Klantenservice krijgt prijskaartje

Tot nu toe konden bedrijven via de WhatsApp Business Platform/API kosteloos antwoorden zolang een klant in de voorafgaande 24 uur zelf een bericht had gestuurd. Vanaf 1 oktober 2026 verandert dat. Elk zakelijk telefoonnummer krijgt maandelijks nog 1.000 gratis serviceberichten. Daarna brengt Meta elk afgeleverd antwoord in rekening. Het ongebruikte deel van die bundel schuift niet door naar de volgende maand.