Amazon bezorgt sneller in Nederland

Klanten van Amazon.nl in de Nederlandse randstad kunnen bestellingen die ze voor 15 uur hebben geplaatst nog dezelfde dag ontvangen. De retailer wil de snelle bezorgdienst verder uitrollen naar andere regio’s.

Bezorgd tussen 18 en 22 uur

Amazon heeft de deadline voor bestellingen die dezelfde dag worden geleverd verlaat naar 15u. De bezorging vindt dezelfde dag plaats tussen 18u en 22 uur. Meer dan 25.000 producten zijn beschikbaar. De verbeterde dienstverlening is nu al beschikbaar voor klanten in de randstad en Amazon wil ze in de loop van 2027 en 2028 verder uitbreiden naar andere regio’s in Nederland. Voor Prime-leden is de dienst gratis bij bestellingen boven de 20 euro, niet-Prime-leden betalen 4,99 euro.

De lancering van de nieuwe Same-Day Delivery-service in de regio volgt op de opening van een nieuw fulfilmentcentrum in Waddinxveen, dat wordt geëxploiteerd door logistiek dienstverlener Dragonfly. Het is ook een direct gevolg van Amazons investering van meer dan 1,4 miljard euro in Nederland voor de periode 2025-2027.