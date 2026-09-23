Extra afhandelingstaks maakt e-commerce pakjes nog eens 2 euro duurder

De Europese Commissie wil de extra afhandelingstaks voor kleine pakjes van buiten de EU vastleggen op 2 euro. De maatregel treft vooral pakjes van Chinese webshops als Shein, Temu of Alibaba.

Douanediensten ondersteunen

Het Europees Parlement en de lidstaten bereikten eerder dit jaar al een akkoord over de hervorming van de douane-unie, maar de Commissie moest het bedrag van de afhandelingstaks nog vastleggen. Het voorstel is nu om het bedrag op 2 euro vast te leggen. De lidstaten en het Europees Parlement hebben nog een maand de tijd om zich over het voorstel uit te spreken.

De afhandelingstaks, die dan vanaf november zou in gaan, komt bovenop de invoertaks van 3 euro voor pakjes van minder dan 150 euro die geldt sinds juli van dit jaar. Met de taks wil de EU de Europese douanediensten ondersteunen, die de toevloed van pakjes (5,8 miljard stuks vorig jaar) niet allemaal kunnen controleren. Europese retailers klagen al langer over oneerlijke concurrentie van vooral Chinese webshops.