E-commerce groeit het sterkst in Zuid- en Oost-Europa

De totale Europese e-commerceomzet steeg vorig jaar met 7%, van 842 miljard euro naar 911 miljard euro. Hoewel alle regio’s groei tonen, varieerde het tempo wel. Europese regelgeving en de concurrentie van internationale platformen blijven belangrijke bezorgdheden.

Groeivertraging verwacht

West-Europa, de grootste e-commerceregio, noteerde met 5% de laagste groei en bereikte een omzet van 523,1 miljard euro, goed voor 57% van de totale Europese omzet. Noord-Europa groeide met 6% tot 69,5 miljard, terwijl Centraal-Europa met 8% steeg tot 92,9 miljard. De groei was het sterkst in Zuid- en Oost-Europa, met respectievelijk 11% en 14%. De cijfers komen uit het nieuwe 2026 European E-commerce Report van Ecommerce Europe en EuroCommerce.