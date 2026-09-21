Retourfraude: één op drie doet het, bijna allemaal komen ze ermee weg

Meer dan een derde van de consumenten zegt wel eens misbruik te maken van het retourbeleid. Vooral Britse shoppers (37%) zijn er niet vies van, terwijl een kwart van de Duitsers al pakjes onterecht liet terugbetalen – of overweegt om dat te doen. Sterker nog: 98% van wie het probeert, zegt ermee weg te komen.

Webshops zijn kwetsbaar

Een outfit één keer dragen voor een feestje en het daarna terugsturen? Een kapot of namaakproduct retourneren in plaats van het nieuw ontvangen artikel? Of onterecht melden dat een bestelling niet is aangekomen om een vervanging of terugbetaling te krijgen? Europese consumenten weten heel goed dat het niet mag, maar toch erkent 27% openlijk dat ze misbruik maken van de terugbetalingsregels.