Google Shopping verdwijnt uit Europese zoekresultaten

Europese webwinkels zijn hun gratis zichtbaarheid via Google Shopping kwijt, net nu de campagnes voor het eindejaar op gang komen. Nadat Europa Google op de vingers tikte, lijkt het erop dat de zoekmachine alle organische Shopping-resultaten verwijdert. In de plaats zet Google sterk in op AI-commerce.

Slecht moment voor retailers

Sinds vorige week woensdag verdwijnen de productcarousels boven de zoekresultaten stelselmatig over (bijna) heel Europa. Dat ontdekte Productrise en meldt Emerce. Een dag eerder stonden organische Shopping-vermeldingen nog duidelijk in beeld, maar daarna zakte de zichtbaarheid van productlinks naar webwinkels naar bijna nul.