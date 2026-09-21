[Opinie] Als geopolitiek ook eigendomsrisico wordt

Zes fabrieken, zo’n zevenduizend werknemers en honderden winkels. Zoveel zien Nestlé, Auchan en Leroy Merlin vandaag in Rusland verloren gaan. Dat zijn geen voetnoten in een jaarverslag, maar reële fysieke bezittingen, opgebouwd over decennia.

Het failliet van “local for local”?

Op 17 september plaatste Vladimir Poetin de belangen van verschillende buitenlandse ondernemingen onder tijdelijk beheer. Onder hen de Russische activiteiten van Nestlé en Auchan, maar ook bedrijven die verbonden zijn aan FM Logistic en het voormalige Leroy Merlin. Formeel is het geen onteigening, maar voor de ondernemingen in kwestie is daar maar een beperkte geruststelling. Ze raken immers alle controle over hun eigendommen kwijt.