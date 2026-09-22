Nieuw distributiecentrum anticipeert op verdere groei voor Bol

De eerste paal van het nieuwe distributiecentrum voor webwinkel Bol in Lelystad gaat vandaag de grond in. Met deze locatie wil het e-commerceplatform van Ahold Delhaize zich klaarmaken voor verdere volumegroei.

100.000 pakketten per dag

Het nieuwe distributiecentrum aan de Charles Lindberglaan in Lelystad krijgt een oppervlakte van ongeveer 60.000 m² en wordt ontwikkeld door Intospace. Logistiek dienstverlener GXO Logistics wordt verantwoordelijk voor het technische design en de dagelijkse operatie. Dat meldt de retailer in een persbericht.

Het distributiecentrum wordt volgens planning in 2028 in gebruik genomen. Op volledige capaciteit kan het naar verwachting ruim 100.000 pakketten per dag verwerken, met ongeveer 550 mensen, verdeeld over operationele en kantoorfuncties.

CO2-emissies minimaliseren

“Met de uitbreiding in Lelystad bereiden we ons logistieke netwerk voor op verdere groei. Door samen te werken met GXO Logistics voegen we capaciteit toe en kunnen we klanten en verkooppartners ook in de toekomst de service bieden die zij van Bol gewend zijn,” zegt Rogier van Drooge, directeur logistiek.

Het nieuwe distributiecentrum in Lelystad wordt ontworpen om zo min mogelijk energie te verbruiken en operationele CO2-emissies te minimaliseren. Slimme inpakmachines maken dozen precies op maat. Ook worden artikelen zonder extra omdoos verzonden als dat kan. Zo kan verpakkingsmateriaal worden bespaard en worden zendingen nog efficiënter verwerkt.