AI-retailstrijd barst los: Amazon blokkeert AI-shopagent van Meta

Amazon ontzegt Muse, de nieuwe AI-assistent van Meta, de toegang tot zijn webwinkel. Het conflict toont hoe de techreuzen vechten om de (virtuele) shopper, maar voor de consumenten en handelaars zelf zo ook versnippering dreigt.

Strijd om de botklant

Meta lanceerde begin september Muse, een AI-assistent die zelfstandig taken kan uitvoeren, waaronder online winkelen en betalen. Maar niet bij Amazon: gebruikers die Muse op Amazon.com proberen in te zetten, krijgen sinds zondag een waarschuwing dat een “ongeautoriseerde AI-agent” de gebruiksvoorwaarden schendt, zo meldt GeekWire.