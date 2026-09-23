Eerste AVA stadswinkel presteert boven verwachting

De compacte stadswinkel die AVA eind augustus opende in het centrum van Leuven, heeft zijn start niet gemist: de eerste resultaten overtreffen de verwachtingen, zeker op het vlak van kantoorartikelen.

Nieuw publiek aanspreken

Op de vestigingen in Gent en Antwerpen na, staat AVA bekend om haar ruime winkels (en parkings) buiten de stadscentra. Maar sinds kort test de retailer een nieuw binnenstedelijk winkelconcept: een eerste City-vestiging opende eind augustus in de Diestsestraat in Leuven, een locatie met veel passage. De Belgische feestdecoratie- en kantoorspecialist speelt hiermee in op de trend van proximiteit: “Ons doel blijft hetzelfde: dicht bij onze klant en gemakkelijk bereikbaar zijn. Maar de consument anno 2026 vult die bereikbaarheid anders in dan pakweg 10 jaar geleden,” zegt co-CEO Fay Van Weddingen.

“Zowel in marktonderzoek, als tijdens onze tijdelijke kerst- en zomerpop-ups in Knokke en Oostende merkten we dat klanten het enorm waarderen om AVA tegen te komen tijdens hun gebruikelijke shoppingronde,” zegt Van Weddingen. “In de stad bereiken we bovendien een doelgroep die geen auto heeft of gebruikt en voor wie onze traditionele baanwinkels dus minder vlot toegankelijk zijn. We merken, zeker ook in Leuven, dat we dankzij de spontane passage een nieuw publiek aanspreken, dat voordien minder vlot de weg vond naar onze baanwinkels”.

“Aangenaam verrast”

Winkelpanden in het centrum van de stad zijn doorgaans compacter, dus maakt AVA slimme assortimentkeuze’s in het City concept. In Leuven ligt de nadruk voornamelijk op kantoor- en studiemateriaal, aangevuld met seizoensgebonden artikelen en een selectie hobby- en feestartikelen. Andere artikelen uit de complete catalogus kunnen klanten bestellen en laten leveren, in de winkel of aan huis.

AVA beschouwt de Leuvense vestiging als een belangrijke testcase. Bij aanhoudende positieve reacties en cijfers sluit de retailer niet uit dat het City concept in de toekomst naar andere Belgische centrumsteden wordt uitgerold. “Na de eerste weken zijn de reacties van klanten bijzonder positief. Ze zijn aangenaam verrast om AVA in het stadscentrum tegen te komen en stappen uit nieuwsgierigheid binnen om rond te snuisteren. Exact wat we voor ogen hadden. De eerste resultaten overtreffen onze verwachtingen, zeker op het vlak van kantoorartikelen.”