Forse expansie voor Hema in België: vijf nieuwe winkels, tientallen renovaties

Carla Velghe, Hema







Hema opent dit najaar nog vijf nieuwe winkels in België: drie in Wallonië, twee in Vlaanderen. Tegelijk renoveert de retailer tientallen bestaande winkels. Volgend jaar krijgt ook de vlaggenschipwinkel op de Antwerpse Meir een make-over.

Warmere winkelbeleving

Na de opening van een eerste winkel in Shopping Cora Woluwe begin september, opent Hema dit najaar nog drie nieuwe winkels op voormalige Cora-locaties. Het gaat om de eerste grote expansiebeweging van de retailer in Wallonië in tien jaar. Tegelijk opent de keten twee nieuwe locaties in Vlaanderen, namelijk in Genk en Ternat. Daarmee komt het totaal aantal Hema-winkels in België straks op 114, met bijna 1000 medewerkers, zegt het persbericht.

Tegelijk vernieuwt Hema ook haar bestaande winkelnetwerk. Het nieuwe winkelconcept moet zorgen voor een frissere, warmere en meer toegankelijke winkelbeleving. De winkels krijgen zacht licht, een overzichtelijkere indeling en een hedendaagse presentatie van het assortiment. Tegen het einde van dit jaar verwacht de retailer 30 tot 35 winkels in België te hebben vernieuwd. Dat komt neer op ongeveer een derde van het totale Belgische winkelnetwerk.

Potentieel voor 150 winkels

Volgend jaar wordt ook de winkel op de Meir in Antwerpen volledig vernieuwd. Dat wordt een echte inspiratiewinkel met shop-in-shop afdelingen, een proevertjesbar met pepernoten, paaseitjes en mocktails en een plein met zelfscankassa’s, verklapt country manager Carla Velghe aan Gazet van Antwerpen. Ze geeft ook mee dat ze potentieel ziet voor een 150-tal winkels in België.

Tegelijk stemt Hema het assortiment verder af op de Belgische markt. Van de ongeveer 30.000 artikelen, blijft zowat 80% gelijk met de andere landen, voor 20% is er ruimte voor lokale differentiatie en optimalisatie. Zo kan er in België meer aandacht gaan naar categorieën zoals huishouden en ondergoed of naar andere voorkeuren binnen voeding en dagelijkse producten.

“Hema is groot geworden door haar eigen ontworpen assortiment producten, met als doel ze mooier, praktischer en beter te maken, tegen een betaalbare prijs. Onze belofte om kwaliteit die langer meegaat te bieden, blijft vandaag even relevant als 100 jaar geleden”, zegt Carla Velghe. “Door winkels te vernieuwen en het assortiment lokaal te versterken, wordt Hema nog herkenbaarder, toegankelijker en beter afgestemd op wat klanten in België zoeken.”